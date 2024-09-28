◆パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（２８日・エスコンＦ）【ソフトバンク】１（遊）ダウンズ、２（右）緒方、３（三）栗原、４（指）山川、５（一）正木、６（捕）谷川原、７（左）柳町、８（二）川瀬、９（中）周東、▽投＝東浜【日本ハム】１（中）矢沢、２（左）水谷、３（三）清宮、４（指）レイエス、５（右）万波、６（捕）郡司、７（一）古川、８（遊）水野、９（二）細川、▽投＝北山