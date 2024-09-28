【シカゴ＝平沢祐】米大リーグは２７日、各地で行われ、ドジャースの大谷はロッキーズ戦に１番指名打者（ＤＨ）で出場し、右前適時打で出塁した二回に二盗を決め、５７盗塁とした。２００１年にイチロー（当時マリナーズ）がマークした記録を抜き、日本選手シーズン最多となった。四回にも右前打、六回には５４号３ランを放った。レイズ戦に５番ＤＨで出たレッドソックスの吉田は３打数無安打で、試合は１―２で敗戦。前田が所属