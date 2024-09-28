2024年10月5日（土）より放送される、コントバラエティー番組『パスキン』のテレビ放送開始に合わせて、未放送部分を含む公開収録の全内容がStreaming+で配信されることが決定した。 『パスキン』は、俳優としてだけでなく企画やプロデュース等、多方面で活躍する荒牧慶彦が代表取締役社長を務める株式会社Pastureとキングレコード株式会社がドラマ『奪われた僕たち』に続き企画したコントバラエティー番