2025年6月、東京にて、ミュージカル『薄桜鬼 真改』藤堂平助 篇が上演されることが決定した。 シリーズ累計100万本を超える大人気ゲーム『薄桜鬼』を原作としたミュージカル『薄桜鬼』は、2012年に毛利亘宏による脚本・演出で1作目を上演。シリーズを重ね、2018年に西田大輔体制のもと「志譚 土方歳三 篇」を上演し、2022年にシリーズ10周年を迎えた。2024年に再び毛利へ襷が渡り、脚本も新