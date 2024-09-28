『ロックロックこんにちは！Ver.26 -tsumu-』2024.9.4（WED）大阪・Zepp Namba（OSAKA） スピッツによる恒例のライブイベント『ロックロックこんにちは！Ver.26 -tsumu-』が9月4日、大阪・Zepp Namba(OSAKA)で開催された。 1997年に大阪・難波W’OHOLで始まり、今年で26回目となる『ロックロックこんにちは！』は9月4日・5日の2日間にわたって行われ、初日の4日には昨年CDデビュー25周年を迎えたGOING UNDER GROUNDが5年ぶ