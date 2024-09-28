9月末をもってテレビ東京を退社する池谷実悠アナウンサーが28日放送の『伊集院光＆佐久間宣行の勝手に「テレ東批評」』（テレビ東京系／毎週土曜11時3分）に出演。視聴者へメッセージを寄せた。【写真】池谷実悠アナ、同期の田中瞳アナ、森香澄アナと3ショットこの日の番組では、退社直前の池谷アナのために「特別企画！サヨナラ池谷アナSP」と題したスペシャル企画を放送。池谷アナの迷言、珍言を振り返ったり、VTRで池谷アナ