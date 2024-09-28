iPhone 16 ProとiPhone 16、今年は「16で十分」という評価が多いが、差はどこにあるのか？（筆者撮影）今回、iPhone 16/16 Plus（以下16スタンダード）の性能が、iPhone 16 Pro/16 Pro Max（以下16プロ）の性能に肉薄している。来るべきApple Intelligence導入に備えて、性能の底上げをしたのが理由だ。ディスプレイも『ほぼ』同等だし、違いはほぼカメラのみと言える。自分にとって『Pro』の性能は要るのか？『ProRAW』『ProRes』