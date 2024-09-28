（台北中央社）台北市政府観光伝播局は26日、性的少数者（LGBTなど）をテーマにしたバスツアーを実施すると発表した。文化や音楽、映画に焦点を当てた3コースが設定され、いずれもきらびやかなメークと衣装をまとうドラァグクイーンらがガイドを務める。ツアーはLGBTなどへの理解促進を目的とした恒例のパレード、台湾LGBT+プライド（台湾同志遊行）が10月26日に台北市で開催されるのを前に、同月5日から25日まで実施する。二二八