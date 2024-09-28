2023年9月1日（日本時間2日）のMLBデビュー戦で、サイ・ヤング賞3度、MVP1度受賞のジャスティン・バーランダー投手から初打席に本塁打を放つ鮮烈なデビューを飾ったヤンキースのジェイソン・ドミンゲス外野手。出場8試合で右ひじを痛め戦列を長期離脱したが、今季9月9日（同10日）に約1年ぶりに復帰し、再び注目を集めている。 ■規格外の才能からついた愛称は“火星人” ドミニカ共和国出身のド