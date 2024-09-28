俳優・菅田将暉が２８日、都内で主演映画「Ｃｌｏｕｄクラウド」（黒沢清監督）の公開記念舞台あいさつに共演の奥平大兼、岡山天音、荒川良々、窪田正孝、黒沢監督と出席した。誰もが標的になりうる日常と隣り合わせの恐怖を描いたサスペンス・スリラー。イタリアで開催された「第８１回ベネチア国際映画祭」（現地時間８月２８日〜９月７日）のアウト・オブ・コンペティション部門で上映。第９７回米国アカデミー賞国際長編