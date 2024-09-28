◇高校野球秋季兵庫大会準決勝神戸学院大付3―2三田学園（2024年9月28日明石トーカロ）神戸学院大付が三田学園との準決勝でサヨナラ勝利を挙げて、21年以来3年ぶり2度目の近畿大会出場を決めた。同点の9回1死二塁で「9番・遊撃」の広川真大（まさひろ＝2年）が初球の高めスライダーを捉えて、右中間へのサヨナラ打を決めた。「みんなが回してくれたチャンスだった。“笑顔で力を抜けよ”と声を掛けてくれた。初球を振