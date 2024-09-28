自民党新総裁に選ばれた石破茂元幹事長（67）。総裁選「5度目の正直」で自民党トップの座を掴み取ったこの男は何者なのか。（記事初出は「週刊文春」9月12日号「妻が告白『第一印象は最悪で…』石破茂（67）盟友との会食『全部ゴチ』のドケチ伝説」）【写真】もともと慶應大学で同級生だった石破茂新総裁の妻・佳子さん©時事通信社「総裁選大変ですね。頑張ってください、応援していますよ