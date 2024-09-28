All Aboutが実施しているアンケートから、大阪府在住39歳男性の世帯年収に関するエピソードを紹介します。回答者プロフィール年齢性別：39歳男性同居家族構成：本人、妻（36歳）、子（6歳）居住地：大阪府世帯年収：1280万円世帯金融資産：現預金1800万円、リスク資産3100円（うち不動産投資3000万円）車の所有台数：なし住宅ローン：なし■回答者の職業と給与職業：化学系製造業の営業職（従業員5万人程度・上場）雇用形態：正社