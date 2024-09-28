「西武−ロッテ」＜9月28日ベルーナドーム24回戦＞試合開始 13：00先攻：ロッテ後攻：西武◆ 埼玉西武ライオンズ（右）長谷川（遊）源田（中）西川（三）佐藤龍（一）野村大（左）岸（指）平沼（捕）古賀（二）滝澤P. 上田◆ 千葉ロッテマリーンズ（右）荻野（二）藤岡（一）佐藤（指）ソト（左）ポランコ（中）藤原（三）中村奨（捕）田村（遊）小川P. 西野