Âç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿Æü¡£¿Íµ¤½÷Í¥¤¬ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢Î×¾ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÊó¹ð¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö7·î¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥×¥é¥Á¥Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë!ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç´Ñ¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¹¬±¿¤òÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤ÎÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡Ê52¡Ë¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢À¸´ÑÀï¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾ÜºÙ¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ÎÇØÃæ¤Ë¡ÖOHTANI 17¡×¤ÎÊ¸»ú