¥Æ¥ì¥Ó¤äCM¤Ç¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÄ«ÆüÆà±û¡Ê30¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢·î´©»ï¤Î»£±Æ¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÈþ¤·¤¤ÊÑ¿È¤Ö¤ê¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ï¡ÖÊÌ¿Íµé¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¤ÈÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä«Æü¤Ï¡Ö¡ÖÈþÅª¡× 11·î¹æ¡£Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ëÁÇÅ¨¤Ê¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¼«Ê¬¤ËÊÑ¿È¤Ç¤­¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»ïÌÌ¤Ç¸«¤Æ´¶Æ°¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªÀ§Èó¤²¤Ã¤È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¤¿¥¢¥Ã¥×