[9.28 J1第32節](プレド)※13:00開始主審:César Arturo Ramos Palazuelos<出場メンバー>[北海道コンサドーレ札幌]先発GK 1 菅野孝憲DF 3 パク・ミンギュDF 25 大崎玲央DF 50 岡村大八MF 4 菅大輝MF 11 青木亮太MF 14 駒井善成MF 27 荒野拓馬MF 33 近藤友喜MF 88 馬場晴也FW 7 鈴木武蔵控えGK 17 児玉潤DF 6 中村桐耶MF 8 深井一希MF 30 田中宏武MF 99 小林祐希FW 9 ジョルディ・サンチェスFW 20 アマドゥ・バカヨコ監督