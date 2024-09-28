「ロッキーズ４−１１ドジャース」（２７日、デンバー）ドジャース・大谷翔平選手が「１番・指名打者」で出場。六回に５４号右越え３ランを放つなど５打数４安打の固め打ちで打率・３０９とした。前夜に本拠地でナ・リーグ西地区３連覇を決めたチームは、一夜明けた敵地で大勝した。大谷は二回１死一、二塁で迎えた第２打席で１０試合連続安打＆３試合連続適時打となる右前タイムリー。すかさず今季５７盗塁目となる二盗を決