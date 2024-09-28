Petit Brabanconが9月5日の東京・渋谷Spotify O-EAST公演を皮切りに、東京、広島、福岡、大阪、神奈川、愛知といった6ヵ所7公演の全国ツアー＜Petit Brabancon Tour 2024「BURST CITY」＞を開催した。同ツアーファイナルとなった9月21日(土)の愛知・名古屋DIAMOND HALL公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。◆Petit Brabancon (プチ・ブラバンソン) 画像Petit Brabanconの2枚目のEP『Seven Garbage Born of Hatred』リリース