◆パ・リーグ西武―ロッテ（２８日・ベルーナドーム）【ロッテ】１（右）荻野、２（二）藤岡、３（一）佐藤、４（指）ソト、５（左）ポランコ、６（中）藤原、７（三）中村奨、８（捕）田村、９（遊）小川、▽投＝西野【西武】１（右）長谷川、２（遊）源田、３（中）西川、４（三）佐藤龍、５（一）野村大、６（左）岸、７（指）平沼、８（捕）古賀、９（二）滝沢、▽投＝上田