◆パ・リーグ楽天―オリックス（２８日・楽天モバイル）【オリックス】１（右）茶野、２（三）西野、３（二）太田、４（指）森、５（遊）紅林、６（左）西川、７（一）セデーニョ、８（中）渡部、９（捕）若月、▽投＝高島【楽天】１（右）小郷、２（二）小深田、３（中）辰己、４（指）浅村、５（捕）安田、６（三）鈴木大、７（左）伊藤裕、８（一）渡辺佳、９（遊）村林、▽投＝田中将