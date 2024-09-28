【MLB】ドジャース 11−4 ロッキーズ（9月27日・日本時間28日／コロラド）【映像】大谷、確信！132m“特大”54号3ランの瞬間ドジャースの大谷翔平投手がロッキーズ戦に「1番・DH」でスタメン出場。この日は4安打4打点、1本塁打、1盗塁と大爆発。自身が打ち立てた「本塁打・盗塁」の記録を「54-57」に伸ばし、盗塁数も2001年にイチロー氏が樹立した日本人メジャーリーガー最多記録を更新。圧倒的な活躍で打率も.309に伸ばし、残り