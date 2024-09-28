約1年半前から療養しているEXILEのATSUSHI（44）が、2025年4月から活動を再開することを報告した。【映像】EXILEメンバーと食事をするATSUSHI（複数カット）ATSUSHIは2023年4月、Instagramで一酸化炭素中毒からくる体調不良のため、療養することを発表。同じ年の9月には、マダニなどに潜伏している菌が媒介する感染症である「ライム病」を患っていることを明かしていた。EXILEのデビュー23周年となる2024年9月27日、「この日