医薬品などの免税販売をめぐり、大手ドラッグストア「スギ薬局」が名古屋国税局の税務調査を受け、2023年2月期までの5年間に重加算税を含め計約8億5千万円を追徴課税されていたことが28日、分かった。運営するスギホールディングス（HD、愛知県大府市）が発表した。修正申告し、全額納付したという。スギHDによると、スギ薬局は、転売目的や入国6カ月を超えるなどの免税要件を満たさない外国人客に医薬品や化粧品などを販売。