現在販売中の日清食品のカップ麺「特上 カップヌードル」シリーズの原材料に、ネット上でツッコミが起こっている。商品名に記載されている食材が、なんと商品に使用されていないというのだ。 【画像】“ほぼ松茸”の実物はコチラ 見た目はエリンギだが… 「詐欺の匂いがする。※詐欺とは言ってない」 ９月2日より全国で販売がスタートした「特上 カップヌードル」。いつもよりワンランク上のスー