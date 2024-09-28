ゆりあげ港朝市協同組合の桜井広行代表理事（左）の講話を聞く石川県立輪島高の生徒たち＝28日午前、宮城県名取市能登半島地震や今月の豪雨の被災地、石川県輪島市にある県立輪島高の生徒有志と引率教員が28日、東日本大震災の津波被害から復興した宮城県名取市閖上地区の「ゆりあげ港朝市」を視察した。輪島朝市復興へのヒントを探る狙い。ゆりあげ港朝市協同組合の桜井広行代表理事（70）が講話し、震災の約2週間後に商業施