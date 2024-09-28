両被告の支持者が裁判所前で抗議を行う様子＝２７日、ロンドン/Peter Nicholls/Getty Images（ＣＮＮ）英ロンドンの裁判所は２７日、２０２２年に化石燃料に対する抗議活動中にゴッホの絵画「ひまわり」にスープをかけた事件をめぐり、２０代前半の環境活動家２人に禁錮刑を言い渡した。英ＰＡ通信によると、環境団体「ジャスト・ストップ・オイル」のフィービー・プラマー被告（２３）は２年、アンナ・ホランド被告（２２）は１年