【メガホビEXPO2024 Past to the Future】 日時:9月28日11時~18時(17時45分 最終入場) 会場:AKIBA_SQUARE、ベルサール秋葉原 入場料:無料 キューズQは9月28日より秋葉原で開催の展示会「メガホビEXPO2024 Past to the Future」にて、「姫柊雪菜 バニーガールStyle」など新製品を発表した。