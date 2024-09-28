【メガホビEXPO2024 Past to the Future】 日時：9月28日11時～18時（17時45分 最終入場） 会場：AKIBA_SQUARE、ベルサール秋葉原 入場料：無料 「大鳳下校後の甘い時間Ver.」 アルターは、9月28日より秋葉原で開催の展示会「メガホビEXPO2024 Past to the Future」にて、「アズールレーン」登場キャラ