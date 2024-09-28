外国奉行に関する貴重な資料が展示されている特別展＝横浜市中区の横浜開港資料館日米和親条約締結１７０周年を記念し、日本の外交のルーツを紹介する特別展「外国奉行と神奈川奉行幕末の外務省と開港都市」が横浜開港資料館（横浜市中区）で開かれている。幕末の外交記録や開港直後の横浜の様子などが分かる写真、文書など約１５０点が並ぶ。日米和親条約により開国した日本の外交役として、１８５８年に設置された外国奉行