「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時15分放送）では、LIL LEAGUE、KID PHENOMENON、WOLF HOWL HARMONY、THE JET BOY BANGERZのNEO EXILE 4組が番組出演権をかけてバトルを繰り広げます！今回は、NEO EXILE4組集結の「グルメ天国 北関東横断 おいCクイズ！うまEクイズ！」の収録に潜入！ 放送では未公開の部分も含めた4組の様子をお届けします。【動画】「TVer」でおいCクイズ！うまEクイズ！」前半戦を配信中！NEO EXILE4組が協