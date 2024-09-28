【メガホビEXPO2024 Past to the Future】 日時：9月28日11時～18時（17時45分 最終入場） 会場：AKIBA_SQUARE、ベルサール秋葉原 入場料：無料 メガホビEXPO2024で大きな存在感を放っていたのが、「Full Scale Works 聖戦士ダンバイン チャム・ファウ」だ。2025年3月発送予定で、価格は22,000円、現在プレミアムバンダイで予