習近平氏、全国民族団結進歩表彰大会で重要演説27日、全国民族団結進歩表彰大会で重要演説を行う習近平氏。（北京＝新華社記者/謝環馳）【新華社北京9月28日】中国北京市で27日、全国民族団結進歩表彰大会が開催された。習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席が出席し、重要演説を行った。習近平氏、全国民族団結進歩表彰大会で重要演説27日、全国民族団結進歩の模範個人と団体代