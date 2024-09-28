９４歳の妻を殺害したとして、北海道警北見署は２７日、北見市とん田西町、無職佐々木等容疑者（８１）を殺人の疑いで逮捕した。「介護に疲れた」と供述しているという。発表によると、佐々木容疑者は、何らかの方法で妻の千恵さんを殺害した疑い。佐々木容疑者は同日、「妻をあやめてしまった」と自宅近くの交番に自首し、署員が寝室で死亡している千恵さんを発見した。遺体に目立った外傷はなく、同署は司法解剖して死因など