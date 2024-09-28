気象庁は、28日午前9時にフィリピンの東の海上で台風18号が発生したと発表しました。これで今月の台風発生数は8個となり、9月としては2013年以来、11年ぶりの多さとなっています。この後、台風18号は発達しながら北上する予想で、来週には暴風域を伴って強い勢力で沖縄の先島諸島に接近する恐れがあります。今後の情報にご注意下さい。