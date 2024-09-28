27日、新総裁に選出された自民党の石破総裁は、党役員人事に着手しています。新たに小泉進次郎氏の党の要職への起用を検討していることがわかりました。石破総裁は28日午前、赤坂宿舎で党幹部らと電話などで協議を行い、党役員人事の調整を進めています。複数の党関係者によりますと、新たに総裁選で戦った小泉進次郎氏を党の要職に起用することを検討していることがわかりました。石破氏は周辺に小泉氏について、選対委員長など選