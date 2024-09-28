ベトナムを拠点に特殊詐欺をしたとして、埼玉県警などは、住所不詳、無職八田公洋容疑者（37）を詐欺容疑で逮捕し、28日に発表した。黙秘しているという。詐欺グループのトップとみられるという。２３日に川口市内の駅で撮影された八田容疑者=埼玉県警提供県警などは27日までに同容疑でグループのメンバーとみられる7人を逮捕。27日午後に八田容疑者を公開指名手配し、同日夕に大阪市淀川区のホテルで身柄を確保した。県警組