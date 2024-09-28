でんぱ組.incが10月8日発売するラストEPに収録される「BPM285EX」が、JR東海『推し旅』コラボソングに決定。あわせて、同楽曲を本日9月28日に先行配信した。 （関連：【映像あり】でんぱ組.inc、Neko Hackerのかっさんが手掛けた「BPM285EX」MV） 同楽曲は、Neko Hackerが作詞／作曲／編曲を担当。9月27日に開催されたでんぱ組.incとNeko Hackerとの2マンライブで初披露され、コラボソングに起用されることとリリース