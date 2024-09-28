米プロバスケットボールＮＢＡ、ペーサーズは２７日（日本時間２８日）、パリ五輪男子日本代表のガード、富永啓生との契約を解除したと発表した。ペーサーズは富永とともにフォワード選手の契約を解除。新たにガードの選手１人と「エキシビット１０」契約を結んだ。富永は２６日にペーサーズと、７月に合意していた開幕前キャンプのための「エキシビット１０」契約締結が発表されたばかりだった。富永は愛知・桜丘高から米レ