気象庁は28日午前10時30分、台風情報を発表した。同9時現在、沖フィリピンの東にあった熱帯低気圧が台風18号(アジア名クラトーン)に発達した。中心気圧は1000hPa、中心付近の最大風速18m/s、最大瞬間風速25m/sで南西に時速15で進んでいる。今後は反転して中心気圧965hPaまで発達し、強い台風になって北上する。10月3日午前9時の予報では、中心気圧975hPa、中心付近の最大風速30m/s、最大瞬間風速45m/sで東シナ海に到達。その後の