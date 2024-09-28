英国の名優マギー・スミスさんが８９歳で死去した/Peter Nicholls/Reuters via CNN Newsource（ＣＮＮ）「オセロ」の舞台や映画版でローレンス・オリビエさんと共演し、映画「ハリー・ポッター」シリーズやテレビドラマ「ダウントン・アビー」にも出演した英国の名優、マギー・スミスさんが死去した。８９歳だった。広報担当者が公表した声明で息子らが明らかにした。声明では「大きな悲しみとともにデイム・マギー・スミスの死を