“責任転嫁”の見本のような人物である。【写真6枚】桂田社長が従業員を解雇させる際、一方的に送りつけたLINE画面北海道・知床の海に沈んだ船「KAZU I（ワン）」の運航会社「知床遊覧船」の桂田精一社長（61）のことだ。「2022年4月の事故から2年半。ようやく、9月18日に逮捕されました」と、社会部デスク。「海保の第一管区海上保安本部は、業務上過失致死と業務上過失往来危険の疑いで社長を逮捕、送検しました。運航管理者