Netflixでドラマ化された女子プロレスラー“ダンプ松本”の物語。ゆりやんレトリィバァを主演に「極悪女王」がNetflix公式の日本国内ランキングで1位を独走する（写真：Netflix）Netflix、Amazon プライム・ビデオ、Huluなど、気づけば世の中にあふれているネット動画配信サービス。時流に乗って利用してみたいけれど、「何を見たらいいかわからない」「配信のオリジナル番組は本当に面白いの？」という読者も多いのではないでしょ