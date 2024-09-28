ついにグローブを脱ぐ決断をくだした。水戸ホーリーホックは９月25日、GK本間幸司の今季限りでの現役引退を発表した。1999年に浦和レッズから水戸に加入し、今季で在籍26年目。クラブを支え続けた47歳守護神と、かつて水戸で共闘したセルティックの前田大然は、自身のXで次のように綴った。「ここで何かを残さないといけない。って思って移籍して不安だった時に大然なら上のカテゴリーで絶対にやれるよ！って常に言ってくれた