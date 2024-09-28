「縁結び懐石瑞亭」は、日本文化を未来に繋ぐための「懐石料理×神話×プロジェクションマッピング」のクラウドファンディングを「CAMPFIRE」にて2024年9月12日(木)に開始しました。 縁結び懐石瑞亭「懐石料理×神話×プロジェクションマッピング」 「縁結び懐石瑞亭」は、日本文化を未来に繋ぐための「懐石料理×神話×プロジェクションマッピング」のクラウドファンディングを「CAMPFIRE」にて2024年9月12日(木)