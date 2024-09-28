10月1日から始まる国慶節の大型連休を前に、中国では早くも移動による混雑が始まりました。今回、海外旅行先の人気ランキング1位は日本です。中国は、来月1日から7日まで国慶節と呼ばれる建国記念日に伴う大型連休を迎えます。中国当局は、期間中に移動する人は延べ19億人以上になると予測しています。大手旅行会社によりますと、人気の海外旅行先は、日本が1位、次いでタイ、韓国となっています。訪日旅行客「（Q.日本の