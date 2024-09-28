【ストリノヴァ（Strinova）】 配信日：未定 料金：基本無料（ゲーム内課金） 「東京ゲームショウ2024」にて、PS5/Android/iOS/PC用タクティカルシューター「ストリノヴァ（Strinova）」がブースを出展している。本作は、キャラクターを“3Dと2D”に切り替えて戦うことができる5vs5の三人称視点ヒーローシュ&#