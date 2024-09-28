俳優神田正輝（73）が28日、27年半にわたりMCを務めてきたABC・テレ朝系「朝だ！生です旅サラダ」（土曜前8・00）で、最後の出演を果たした。この日は、神田と松下奈緒、勝俣州和の“旅サラダファミリー”でのグアム3人旅の様子を放送。現地のさまざまなスポットを旅し、最後はスタッフも交えてバーベキューを楽しんだ。旅の最後には27年半を振り返り、「27年半、面白かった」と笑顔を見せた神田。就任当時、プロデューサ