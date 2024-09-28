◇インターリーグブレーブス3−0ロイヤルズ（2024年9月27日アトランタ）ブレーブスのマルセル・オズナ選手（33）が27日（日本時間28日）、本拠でのロイヤルズ戦に「3番・DH」で先発出場。3打数無安打で打率は・308に下がった。チームは勝利した。初回の第1打席は鋭い打球も左直、3回の第2打席は投ゴロ、5回2死一塁の第3打席は二直、8回の第4打席は四球を選んで出塁もこの日は最後まで快音が響かなかった。ノーヒットに