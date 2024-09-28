27日の自民党総裁選で、神奈川県内選出の小泉進次郎氏（43）と河野太郎氏（61）は決選投票に進めなかった。石破茂氏が新総裁に選ばれるなか、小泉氏の党員票獲得に力を入れてきた横浜市議や県議らは肩を落とした。自民党総裁選を終え、取材に応じる小泉進次郎元環境相=2024年9月27日午後3時48分、東京・永田町、上田幸一撮影この日の午後、決選投票で石破氏が新総裁に選出されると、県連の梅沢裕之幹事長（県議）は記者会見を